Mutirão contra mosquito se intensifica com trégua de chuva

As equipes de combate ao Aedes aegypti voltam ao trabalho depois de trégua nas chuvas em Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (24). A ação faz parte da campanha contra o mosquito na Capital.



Os agentes estão fazendo a fiscalização das ruas na região do Imbirussu, ainda hoje. A mega operação deve passar por todas as 7 regiões da cidade até o final de abril, quando está prevista para finalização.



Além do trabalho dos agentes de combate às endemias, as ações contam com quatro pontos de coleta de materiais de grande e pequeno volumes.



Gincanas devem ser feitas durante todo o percurso da campanha. O objetivo é reconhecer moradores que contribuem com a causa, retirando materiais que possam servir como criadouro do mosquito.



A principal dificuldade para ação, segundo os agentes, é uma parcela da população que impede a fiscalização em imóveis fechados, que podem prejudicar o sucesso na diminuição de doenças que o mosquito Aedes aegypti transmite, dengue, zyka e chikungunya. Segundo levantamento da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) existe mais de 4 mil imóveis fechados só na Região Central de Campo Grande.