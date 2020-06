Municípios do Estado receberão máscaras da Assomasul

Tamanho do texto

A Assomasul na última semana entregou para diversos municípios, insumos contra o Covid-19, como máscaras de proteção.

No último dia 5 a Capital recebeu mais de 20 mil máscaras. Dourados também foi contemplada durante ato na segunda-feira (1), em que a prefeita de Dourados, Délia Razuk representou o presidente da entidade, Pedro Caravina, em ato de entrega de 2.150 mil protetores faciais.

Edson Ribeiro A entrega para a Capital aconteceu na sede da Associação

A Assomasul tem se mobilizado desde quando surgiram os primeiros casos de coronavirus no Estado, adotando medidas restritivas e orientando os prefeitos na busca de solução para a crise na área de saúde pública que afetou diretamente as finanças municípios.

Segundo Pedro Caravina, eles farão doações de máscaras (faceshields Shields) dentro do projeto de parceria institucional com o projeto Corona Vidas Hub Dourados/MS; a BPW Dourados-MS Brasil; Leilo Dom, Leilão Beneficente; Unigran; e IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), para os 79 municípios.