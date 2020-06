Mulher de 51 anos é nova vítima por coronavírus

Reuters Casos de covid-19 faz mais uma vítima na Capital

Mato Grosso do Sul atualmente registra 1.925 casos confirmados de coronavírus, segundo o último boletim epidemiológico um novo óbito foi registrado no Estado nesta última sexta-feira (5), A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou o 21 óbito causado pela doença.

A vítima é uma mulher de 51 anos, da Capital que não apresentava comorbidades, mas havia tido contato com outro doente.

Ela Iniciou os sintomas no dia 26 de maio, com relatos de febre, dor de garganta e confirmação diagnóstica por meio de teste realizado no drive thru da Capital, no dia 29 de maio. No dia 04 de junho, ao relatar tonturas e evidenciando respiração ofegante, a paciente foi levada a uma UPA de Campo Grande, o caso agravou rapidamente e a vítima teve parada cardiorrespiratória, chegando a óbito às 22h15 desta quinta-feira (04).

Sendo assim, em Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 1 em Paranaíba, 1 em Vicentina (também ocorrido no Estado de São Paulo), 2 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins e 2 óbitos de Brasilândia.