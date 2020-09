 MS tem 58.667 pessoas recuperados do Covid-19

Tamanho do texto

Divulgação Boletim é divulgado todos os dias

Mato Grosso do Sul tem 66.426 casos confirmados e 58.667 pessoas já recuperados do Covid-19. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta quinta-feira (24), foram registrados mais 815 novas infecções e 13 mortes, nas últimas 24 horas.

Ao todo o Estado soma 261.003 casos notificados, 190.438 descartados e 1.084 testes em análise no Lacen e 3.055 casos sem encerramento pelos municípios. Dos novos casos Campo Grande tem 383, Dourados (76), Corumbá (72), Três Lagoas (38), dentre outros. Já as mortes Campo Grande teve sete óbitos, enquanto Amambai, Aquidauana, Cassilândia, Chapadão do Sul, Coxim e Rio Brilhante registraram uma morte cada.

MS tem 456 pacientes internados, além de um paciente de outro estado que não é contabilizado como confirmado de MS. Destes 222 estão em leitos clínicos (158 públicos e 64 privados) e 235 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dos quais 177 estão em leitos públicos e 58 em privados.

Divulgação