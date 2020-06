MS tem 2.324 casos confirmados de Covid-19

Tamanho do texto

Com um aumento de 71 casos de coronavírus (Covid-19), em 24 horas, Mato Grosso do Sul registra 2.324 casos confirmados do vírus, segundo o boletim desta segunda-feira (8).

Novos casos são em Dourados (42), Fátima do Sul (11), Campo Grande (10), Chapadão do Sul (6), Aquidauana (1), Deodápolis (1), Ladário (1), Naviraí (1). Ao todo são 16.536 notificações, 372 amostras em processamento, 1.358 casos sem encerramento nos municípios, 12.482 casos descartados e 22 óbitos.

Do total de 2.324 positivos, 1.190 estão recuperados, 1.062 em isolamento domiciliar e 50 internados, sendo 29 pacientes em leitos clínicos (18 na rede pública, 9 privados, além de 2 em SP) e 23 leitos de UTI (sendo 10 públicos e 13 na rede privada).