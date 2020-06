MS passa 3 mil infectados por Covid-19

Em 24 horas Mato Grosso do Sul registrou três óbitos e ultrapassou 3 mil casos de Covid-19, segundo o boletim desta sexta-feira. Dos 3.001 casos confirmados, 1.351 estão em isolamento domiciliar, 1.552 estão recuperados e 72 estão internados, sendo 41 em hospitais públicos e 31 em hospitais privados. Dois pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Dourados tem 899 casos, Campo Grande tem 608 pessoas com a doença; Guia Lopes da Laguna com 242; Fátima do Sul com 170; Três Lagoas com 167; Rio Brilhante com 131; Corumbá com 121; Douradina e Itaporã registram 72 casos. Novo Horizonte do Sul Paranhos, Selvíria e Taquarussu, com um caso cada. Angélica, Camapuã e Paraíso das Águas têm 3 e Água Clara e Caarapó com 5.

Foram registradas 20.742 notificações de casos suspeitos, desse total 15.241 foram descartados, 21 foram excluídos, 639 exames aguardam resultado do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e 1.861 casos foram notificados e não foram encerrados pelos municípios.