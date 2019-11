Mês de prevenção do câncer de próstata

Divulgação Cristo Redentor iluminado para alertar sobre o Novembro Azul

Novembro Azul é um movimento mundial que acontece durante o mês de novembro para reforçar a importância da saúde do homem. Embora com especial ênfase para a prevenção do câncer de próstata, esse mês compreende todas as doenças que atingem os homens, tais como a depressão masculina e o câncer nos bagos.

Novembro Azul surgiu como uma campanha a qual foi inspirada pelo Movember, um movimento internacional criado para arrecadar fundos para serem utilizados no financiamento de projetos que se destinam à saúde do homem. O termo é uma junção de moustache, que significa “bigode”, e november, que significa “novembro”. A escolha do mês se une ao ao fato de que no dia 17 de novembro comemora-se o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata.

O bigode e o laço azul são os símbolos do movimento Novembro Azul a qual tem como objetivo conscientizar e encorajar os homens para a consulta médica, para a realização de exames regulares, do auto-exame e tratamento, especialmente do câncer da próstata.

Assim como Outubro rosa, tem o objetivo de incentivar as mulheres no auto-exame e cuidar da saúde.

Esse tipo de câncer é a segunda doença que causa mais mortes entre os homens e a sua cura apenas é possível mediante o diagnóstico precoce, daí a importância da campanha que, no Brasil, foi desencadeada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida.

Ao longo desse mês, as ações incluem a realização de palestras, distribuição de panfletos, eventos para angariação de fundos, bem como a iluminação de monumentos, tais como o Cristo Redentor, o palácio do Congresso Nacional e o Monumento às Bandeiras, entre tantos outros.