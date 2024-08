Temperaturas seguem amenas em Mato Grosso do Sul

Elaine Oliveira

Capital News



Previsão do tempo

Com tempo estável, as temperaturas seguem amenas ao amanhecer, principalmente no sul e leste do estado, enquanto os valores máximos podem chegar aos 37°C nas regiões sudoeste e pantaneira nesta sexta-feira (30).

Em Campo Grande, o dia inicia com 19°C e atinge 33°C nos horários mais quentes. Dourados, na região de Grande Dourados, amanhece com 14°C e registra 32°C à tarde. Na região Sul-Fronteira, Ponta Porã tem mínima de 16°C e máxima de 29°C. No leste, Anaurilândia apresenta variação entre 16°C e 32°C.

Na região do Bolsão, os termômetros em Paranaíba marcam 17°C inicialmente e chegam aos 33°C, já Três Lagoas tem mínima de 16°C e máxima de 32°C. Em Coxim, no norte do estado, a mínima prevista é de 20°C e a máxima de 35°C.

Corumbá, no Pantanal, tem mínima de 22°C e máxima de 35°C; em Aquidauana, na mesma região, as temperaturas iniciam em 20°C e sobem até 37°C. Em Porto Murtinho, na região sudoeste, os valores variam entre 20°C e 37°C durante o dia.