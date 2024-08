Onças-pintadas resgatadas no Pantanal passam por novos exames e continuam em recuperação

Vivianne Nunes

As onças-pintadas Miranda e Antã, recentemente resgatadas do Pantanal, passaram por novos exames na tarde de quinta-feira (22) no Hospital Veterinário Ayty, em Campo Grande. Esses majestosos animais seguem em recuperação após sofrerem graves queimaduras nas patas, resultado dos incêndios florestais que devastaram suas áreas de habitat natural.

O Hospital Veterinário Ayty, comprometido em garantir o bem-estar desses felinos, realizou significativas melhorias em suas instalações. Para Miranda, uma nova jaula foi adaptada com barras de ferro reforçadas e novos trincos, oferecendo uma estrutura mais resistente. Além disso, a jaula foi ampliada para proporcionar maior liberdade de movimento à onça, que está em fase final de recuperação antes de seu retorno à natureza. A iluminação do local também foi completamente renovada, criando um ambiente mais propício para a recuperação dos animais.

Miranda, nomeada em homenagem ao município onde foi encontrada, chegou ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no dia 15 deste mês. Sob tratamento adequado, que inclui o uso de pomadas específicas para queimaduras e ozônio, a previsão é que ela possa ser devolvida ao seu habitat natural em até 30 dias.

Antã, o macho resgatado no dia 17 na região do Passo do Lontra, foi encontrado em estado extremamente debilitado. No entanto, graças aos cuidados dedicados da equipe veterinária, ele já apresenta sinais encorajadores de recuperação, com boa alimentação e melhora geral nos ferimentos. A equipe continua monitorando de perto o progresso de ambos os felinos, com a expectativa de que, em breve, possam retornar à natureza saudáveis e fortalecidos.

Outros resgates

Além das onças, o CRAS acolheu outros animais vítimas dos incêndios recentes. Entre eles, lobinhos (Cerdocyon thous) com aproximadamente duas a três semanas de vida foram resgatados após um incêndio atingir uma área de mata no bairro Flor de Maio, em Dourados. Também foi resgatado um filhote de veado-catingueiro (Subulo gouazoubira) durante um incêndio florestal na Aldeia Alves de Barros, entre os municípios de Bodoquena e Bonito.

Esses casos sublinham a gravidade dos incêndios que assolam o Pantanal e outras regiões, destacando a importância de ações de prevenção e recuperação ambiental. A equipe do CRAS, junto com o apoio da Polícia Militar Ambiental e do Prevfogo/IBAMA, continua trabalhando arduamente para garantir a sobrevivência e recuperação desses animais, símbolos da rica biodiversidade brasileira.