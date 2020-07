Mega-Sena pode pagar R$ 23 milhões nesta quarta

Tamanho do texto

Nesta quarta-feira (1) será realizado o concurso 2.275 da Mega-Sena que pode pagar um prêmio de R$ 23 milhões para quem acertar as seis dezenas. Sorteio ocorre às 19h (horário de MS), no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada pela internet.

MEGA-SENA

08 11 17 33 40 55

ACUMULOU!

Concurso 2274 - Sábado, 27 de Junho de 2020

LOTOFÁCIL

0104050708

1011121315

1718212324

9 GANHADORES

Concurso 1986 - Segunda-feira, 29 de Junho de 2020

QUINA

29 68 69 75 80

ACUMULOU!

Concurso 5301 - Terça-feira, 30 de Junho de 2020

LOTOMANIA

0104070911

2324303637

4751525659

6567758295

ACUMULOU!

Concurso 2087 - Terça-feira, 30 de Junho de 2020

TIMEMANIA

03 16 30 39 41 47 61

ACUMULOU!

Concurso 1504 - Terça-feira, 30 de Junho de 2020

DUPLA SENA

1º sorteio

11 26 28 30 36 44

2º sorteio

01 06 14 23 26 30

ACUMULOU!

Concurso 2098 - Terça-feira, 30 de Junho de 2020

DIA DE SORTE

01 09 24 25 27 29 30

ACUMULOU!

Mês de Sorte: Agosto

Concurso 323 - Terça-feira, 30 de Junho de 2020