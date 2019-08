Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 47 milhões

Marcelo Camargo/Agência Brasil Quina acumulou

Neste sábado, a Mega-Sena, acumulada, sorteia o prêmio de R$ 47 milhões do concurso 2.184, e também (31), a Timemania, Dupla Sena e o Dia de Sorte podem pagar, juntos, R$ 5,9 milhões e a Loteria Federal pode premiar em R$ 500 mil.

Os sorteios serão realizados no Espaço Loterias Caixa, aberto ao público e localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h de hoje (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

A Quina acumulou mais uma vez, embora ninguém tenha levado o prêmio principal da Quina no sorteio desta quinta-feira, 212 apostadores fizeram a quadra e cada um levou para casa R$ 5.175,24.

Outros 14.139 apostadores fizeram o terno e cada um ganhou R$ 116,68.

Números sorteados para Quina 03, 23, 29, 46, 57