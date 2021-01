Mega da Virada sai para duas apostas, uma delas feita pela internet

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Mega-Sena da Virada fecha o ano de apostas

O ano de 2020 terminou com dois novos milionários no Brasil. A Mega da Virada sorteou nesta quinta-feira (31) as seis dezenas do concurso especial. O prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal (CEF) é de aproximadamente R$ 325 milhões e não acumulava.

O sorteio do concurso 2.330 foi realizado em São Paulo e transmitido pelas redes sociais e pela televisão. As dezenas sorteadas foram: 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42.

Duas apostas vencedoras vão dividir o prêmio, e cada uma vai levar R$ 162.625.108,22. Uma delas feita no estado das Alagoas e outra aposta feita pela internet. A quina teve 1.384 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 48.978,81. Já a quadra teve 105.342 apostas ganhadoras, cada uma levará R$ 919,27.