Mato Grosso do Sul tem 134 mortes por coronavírus

Com mais seis mortes registrados por Covid-19, Mato Grosso do Sul tem ao 134 óbitos pela doença. Também foram confirmado mais 376 exames positivos para o novo coronavírus nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim com mais essas confirmações o Estado chega a 11.063.

Dos 11.063 casos confirmados, 3.408 estão em isolamento domiciliar, 7.291 estão recuperados e 244 estão internados, sendo 129 em hospitais públicos e 115 em hospitais privados. 14 pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 60.564 notificações de casos suspeitos. Destes, 44.480 foram descartados, 21 foram excluídos, 2.892 exames aguardam resultado do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e 2.129 casos foram notificados e não foram encerrados pelos municípios.