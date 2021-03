Mato Grosso do Sul registra 1,6 mil novas infecções por covid-19 em 24 horas

Tamanho do texto

Mato Grosso do Sul teve um aumento de 1,616 novos casos de covid-19 e 20 mortes, em 24 horas. Segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES) o Estado tem uma média móvel de 1.167,3 casos e 29,4 mortes por dia.

Divulgação/SES Dados são atualizados diariamente



Os novos óbitos foram registrados em Campo Grande, nove, Brasilândia e Dois Irmãos do Buriti, duas mortes cada. Já Cassilândia, Costa Rica, Mundo Novo, Nova Andradina, Rio Brilhante, Tacuru e Três Lagoas, cada um teve uma morte cada. Dos novos casos Campo Grande teve um aumento de 414 novos casos, seguida por Três Lagoas (186), Dourados (165), Naviraí (66), Sidrolândia (54), Coxim (45), Água Clara (43), Costa Rica (38), entre outros.



Ao todo são 205.712 casos confirmados, 3.915 mortes, 653.446 notificados, 436.298 foram descartados, 1.883 testes em análise no Lacen , 9.553 casos sem encerramento pelos municípios, 187.815 recuperados, 12.890 pacientes em isolamento domiciliar, 1.092 pacientes internados, sendo 613 estão em leitos clínicos (419 públicos e 194 privados) e 479 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UIT), dos quais 356 estão em leitos públicos e 123 em privados.



A taxa de ocupação de leitos de UTI públicos global nas 4 macrorregiões de MS é de: 110% em Campo Grande, 91% em Dourados, 96% em Três Lagoas e 100% em Corumbá. O excedente da capacidade, no caso de lotação acima de 100%, representa pacientes em leitos ainda não habilitados pelo SUS, mantidos pelas secretarias municipais e estadual de saúde.