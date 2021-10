Mato Grosso do Sul recebe mais de 30 mil doses de vacinas

Divulgação/Portal MS Lotes serão distribuídos a partir de segunda-feira

Mato Grosso do Sul recebe neste sábado (02) por meio do Ministério da Saúde uma nova remessa da vacina da Pfizer, somando 65.785 doses de vacinas contra a Covid-19. Na última sexta-feira (01), a Secretaria de Estado de Saúde (SES), recebeu 27.175 doses da vacina da Astrazeneca e hoje, mais 38.610 doses da Pfizer chegam no voo LA3271, previsto para desembarcar às 13:35 no aeroporto de Campo Grande.

Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende destaca a importância da vacina no processo de enfrentamento à pandemia. “A vacina é o único medicamento contra a Covid. As medidas que adotamos no enfrentamento contra a doença foram assertivas. Vamos continuar avançando na imunização da população de Mato Grosso do Sul".

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a distribuição das 65.150 doses de vacina será realizada na próxima segunda-feira (04). Os municípios poderão retirar os imunizantes na sede da coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica a partir das 7h30.

Liderando o ranking de vacinação no Brasil, Mato Grosso do Sul possui 94,68% da população maior de 18 anos vacinada com a 1ª dose do imunizante e 76,65% completaram a imunização com a segunda dose. Até o momento, 72,70% dos adolescentes foram vacinados com a primeira dose da Pfizer.

Em todo Estado foram aplicadas até o momento 3.721.442 doses, sendo 1.915.940 com a primeira dose, 1.396.081 com a segunda dose e 234.973 com dose única. No total, Mato Grosso do Sul aplicou 158.939 doses de reforço, o que representa 36,76% do público alvo.