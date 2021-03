Mato Grosso do Sul já utilizou 76% do estoque de vacinas da covid-19

Edemir Rodrigues/Portal MS Vacina covid-19

Após convocação de mutirão, Mato Grosso do Sul utilizou 76% do estoque de vacinas da covid-19. Segundo os dados da noite desta quarta-feira (24) 319.070 doses das vacinas foram aplicadas no Estado.



Do total de 319 mil doses utilizadas pelos municípios, 232.516 se referem à primeira aplicação e 86.554 à segunda. Os números são do Vacinômetro-MS, ferramenta da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MS) alimentada com informações enviadas pelos municípios.



Conforme os dados as cidades que mais vacinaram, considerando duas doses, foram Campo Grande (96.692 aplicações), Dourados (24.369), Corumbá (11.931), Aquidauana (10.408), Três Lagoas (10.100), Miranda (9.704) e Amambai (9.526). Segundo a assessoria, a imunização contra a covid-19 no Estado começou em 18 de janeiro pelos grupos prioritários, compostos por profissionais de saúde, indígenas aldeados, idosos vivendo em instituições de longa permanência e pessoas com deficiências institucionalizadas.



Nesta semana, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) pediu empenho das equipes técnicas de saúde dos 79 municípios para ampliar a cobertura vacinal em Mato Grosso do Sul e aumentar o número de pessoas protegidas. Segundo ele, novas remessas de vacinas irão chegar regularmente ao Estado.