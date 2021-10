Mato Grosso do Sul confirma mais 374 novos casos de covid-19

Conforme dados acumulados do último sábado (2) e domingo (3) Mato Grosso do Sul registrou mais 374 casos da doença e quatro óbitos por covid-19.

Divulgação/SES Dados atualizados nesta segunda

Dos novos casos, a maioria é de Campo Grande com 289 novos casos, seguida de Chapadão do Sul com 13 e de Sidrolândia com 7. Na última semana foram confirmados 140 novos casos por dia, conforme indica a atualização da média móvel. A taxa de contágio se manteve em 0.81. Já as mortes confirmadas são de vítimas com idades entre 56 a 83 anos, que residiam em Campo Grande, Bataguassu, Sidrolândia e Corumbá. Três desses óbitos ocorreram no mês de outubro e um foi no mês de maio. A média móvel dos últimos 7 dias está em 4,4.

Taxa global de ocupação de leitos UTI SUS está abaixo de 50% em todas as macrorregiões de internação: Dourados está com 48%, Corumbá com 47%, Campo Grande com 44% e Três Lagoas com 32%. Na fila por um leito de SRAG/Covid conta com um paciente na Central de Regulação de Campo Grande e um na de Dourados.

Ao todo o Estado registra 373.645 casos confirmados, 9.575 mortes, 363.012 recuperados, 1.063.278 casos notificados, 689.190 foram descartados, 10 testes em análise no Lacen e 433 casos sem encerramento pelos municípios.