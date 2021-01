Material escolar têm diferença de 754% segundo pesquisa do Procon Estadual

Deurico/Capital News Com a volta as aulas, pesquisa do Procon/MS aponta 754% de diferença no valor dos materiais

Com o início do ano letivo chegando, os pais ou responsáveis por estudantes começam a ir atrás da relação de materiais escolares, buscando orientar e colaborar para que as compras ocorram com menor custo aos envolvidos, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) realizou pesquisa de preços para disponibilizar aos consumidores.

De acordo com o levantamento realizado no período de 14 a 18 de dezembro, 11 estabelecimentos comerciais especializados da área central e também em bairros da Capital foram analisados. Ao todo cerca de 233 itens foram pesquisados, dos quais serão divulgados 209, uma vez que os 24 restantes foram encontrados em menos de três dos pontos visitados.

Segundo os resultados obtidos pelo órgão, o produto que apresentou maior variação de preço foi a fita Durex 12x10m da marca Aderiras, que pode ser encontrada por R$ 0,35 na loja Shop Tudo, localizada na rua Dom Aquino 1248, enquanto na Livraria Moderna, na rua Sete de Setembro 606, também no centro, está à venda por R$ 2,99, ou seja, 754,29% a mais.

Já o produto que apresentou o menor índice percentual (2,99%) encontrado foi o da caneta hidrocor grossa Compactor com 12 unidades, que na Shop Tudo estava sendo vendida a R$ 19,40, enquanto na Livraria Moderna a R$ 19,98. A pesquisa levantou os preços dos itens que mais tradicionalmente são solicitados, tais como apontadores, cadernos, canetas diversas, lápis, variados tipos de cola, dicionários, papel sulfite, tesouras e tintas entre outros.

A equipe envolvida na pesquisa buscou analisar o comportamento dos preços entre os materiais que mantém as mesmas características, sendo tamanho, medidas, pesos e aparências de qualidade, na comercialização este ano e no anterior (2019), no comparativo realizado pelo Procon/MS, do total de itens, 151 registraram aumentos que atingem índice de 41,67% (no caso de fita Durex 12x30 m Eurocel), 45 sofreram redução de até – 88,10%, como ocorreu com o caderno quadriculado espiral capa dura pequeno de 100 folhas Tilibra. Do total verificado somente três (fita Durex 12x10m Adelbras, lápis preto simples número dois multicolor e papel color set) mantiveram os preços inalterados.