Mais de 47 mil motoristas estão com a CNH vencida

Neste mês de dezembro, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) enviou, 47,1 mil correspondências para condutores que estão com a carteira vencida entre 1º de janeiro de 2017 a 18 de fevereiro de 2020. Ser parado em uma operação de fiscalização de trânsito e só então perceber que está dirigindo com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida é muito comum.

Além de alertar o condutor sobre o documento vencido, o Departamento oferece agilidade para quem precisa renovar a CNH. De acordo com a diretora de Habilitação, Lina Issa Zeinab, basta que o cliente acesse o Portal de Serviços, Meu Detran, para iniciar o processo de renovação.

“Acesse o site meudetran.ms.gov.br e clique no ícone habilitação. Se você mora em Campo Grande, após o pagamento da guia deve agendar no site o dia e o horário do exame, tirar uma nova foto na agência e realizar o exame médico. Ficou com alguma dúvida ou precisa de ajuda? Ligue 154 ou (67) 3368-0500”, é o que explica a diretora.

De acordo com a assessoria, dirigir com a habilitação vencida há mais de trinta dias é considerada infração gravíssima, conforme o CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Com isso o condutor recebe sete pontos na carteira de motorista e multa de R$ 293,47 além do recolhimento da CNH e retenção do veículo.