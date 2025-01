Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 8,5 milhões

Viviane Freitas

Capital News



Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Sorteio acontece às 19h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

O concurso 2.811 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (4) no Espaço da Sorte, em São Paulo, não teve ganhadores na faixa principal. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, e o prêmio acumulou para R$ 8,5 milhões.

Os números sorteados foram: 08, 27, 36, 37, 39 e 45. Na quina, 24 apostas acertaram cinco números e cada uma levará R$ 85.719,03. Já a quadra teve 2.225 ganhadores, que receberão R$ 1.320,87 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2.812, será na terça-feira (7). As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas ou pela internet. O valor mínimo para uma aposta simples é de R$ 5.

O prêmio acumulado de R$ 8,5 milhões pode ser retirado nas agências da Caixa Econômica Federal, conforme os vencedores forem sendo identificados.