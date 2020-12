Lobinho é capturado no centro de Campo Grande

Tamanho do texto

Divulgação/PMA Lobinho encontrado nesta quarta

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande capturaram um lobinho no centro da Capital. Caso aconteceu nesta quarta-feira (30).

De acordo com a PMA, a equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), para capturar o animal que estaria em uma garagem aberta de uma residência à rua Barão do Rio Branco, no centro da cidade.

O lobinho foi capturado com uso de puçás e cambões e colocado em uma caixa de contenção. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).