Justiça nega prisão domiciliar de Jamil Name

A defesa do Jamil Name pediu prisão domiciliar alegando os problemas de saúde do preso e que ele precisava cuidar dos netos. O desembargador, Ruy Celso Florence, da 2ª Câmara criminal do Tribunal de Justiça, negou o pedido.

Conforme a decisão o desembargador pediu informações sobre o estado de saúde de Jamil no Presídio Federal de Mossoró. Já em relação ao seu neto, Ruy, relatou que a avó também tem a guarda do neto. Este já é o sexto pedido de liberdade negado para o empresário