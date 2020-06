JBS doa 10 leitos de UTI’s a SES e Hospital Regional

Chico Ribeiro/Portal MS Doações são para combater o coronavírus

O frigorífico JBS 10 leitos de UTI’s para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, que serão disponibilizados para o tratamento dos pacientes com coronavírus, assim como doações de insumos hospitalares que vão auxiliar o Estado no Enfrentamento a Covid-19.

Ao todo o frigorífico doou ao HRMS, 10 kits completos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), inclusive com respiradores, que irão compor novos leitos críticos do Hospital, e serão utilizados, de acordo com a diretora do HRMS Rosana Leite, já nesse momento de pandemia do novo coronavírus.

Além de Campo Grande, Naviraí foi contemplado com 10 camas clínicos e 5 de UTI’s. Conforme a assessoria, Dourados receberá a doação da empresa neste sábado (27.06), sendo 15 camas de UTI, 10 ventiladores/respiradores, 75 bombas de infusão, 15 monitores de sinais e 3 desfibriladores, formando kits que serão entregues no Hospital Universitário da Grande Dourados.