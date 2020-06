Jacaré é capturado em Miranda

Tamanho do texto

Divulgação/PMA Animal foi solto distante da cidade.

Polícia Militar Ambiental (PMA) de Miranda capturou jacaré de 1,5 metro, no Conjunto Habitacional Previsul. O animal estava transitando no meio das ruas do bairro, distante de área de vegetação.

Conforme a PMA os policiais, capturou o jacaré com uso de cambões e colocou em uma caixa de contenção. Como ele não apresentava ferimentos, realizou a soltura no Pantanal, distante da cidade.