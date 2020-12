Instituição doa equipamentos para combater o Covid

A JBS, por meio do seu programa de responsabilidade social “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”, doou 21 extratores de RNA e 62 kits de extração para o que serão destinados ao Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública) de estados em todas as regiões do país. Os equipamentos são utilizados na realização dos testes de covid-19.

Os equipamentos trazem mais rapidez na testagem da doença e cada um tem a capacidade de processar 96 amostras em uma hora. Após a pandemia, o extrator de RNA pode ser utilizado para diagnosticar doenças virais como influenza, HPV, vírus da hepatite B e C entre outras, deixando um legado permanente para a população.

Por meio do programa social Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade, a JBS destinou R$ 400 milhões em doações para o enfrentamento da pandemia no País. Desse total, R$ 50 milhões para a área científica, R$ 330 milhões para a saúde pública; e outros R$ 20 milhões para projetos sociais. Foram beneficiados mais de 290 municípios com as ações realizadas pela Companhia em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

A partir de janeiro, o Fazer o Bem Faz Bem iniciará uma nova fase de atuação com foco no voluntariado e envolverá os colaboradores das unidades de produção da JBS em mais de 100 municípios. De acordo com a assessoria, a empresa irá destinar R$ 20 milhões nesta ação. Saiba mais em jbs.com.br/fazerobemfazbem.