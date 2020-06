Home Office é prolongado por mais 31 dias no TCE

Divulgação Tribunal de Contas do Estado adota medidas de contenção de despesas

Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) estendeu por mais 31 dais o trabalho Home Office para os servidores. A decisão está na Portaria Nº 55/2020, assinada pelo presidente, conselheiro Iran Coelho das Neves, e publicada no Diário Oficial desta terça-feira (30 de junho).

Serviços em home office continuarão sendo cumpridos em todas as atividades de natureza administrativa e processual dos setores do TCE-MS, em que sejam possíveis desenvolver os trabalhos por meio de acesso aos sistemas de informática em computadores pessoais dos servidores. Conforme a assessoria também ficam prorrogados até o dia 31 de julho de 2020 os prazos processuais dos processos no âmbito do TCE-MS, com exceção das datas limites constantes na Resolução TCE/MS N° 121/2020, de 30 de março de 2020 que trata do envio das prestações de contas anuais de governo e de gestão. A decisão é baseada nos crescentes números da Covid-19 em Campo Grande e em todo o Estado.