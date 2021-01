Hemosul abre as portas durante todo o dia neste sábado

Tamanho do texto

Edemir Rodrigues/Portal do MS O cenário está crítico para praticamente todos os tipos sanguíneos

Neste sábado (09), o Hemosul estará realizando atendimento durante todo o dia, buscando aumentar o estoque de bolsas de sangue, uma vez que o cenário está crítico para praticamente todos os tipos sanguíneos. O horário de funcionamento é das 7h às 17h.

Segundo o Hemosul, a abertura em período integral no segundo sábado do mês e não no primeiro como de costume, é uma estratégia da instituição para atingir um número maior de doadores.

Ainda Conforme o Hemosul os tipos sanguíneos são: O-, O+, A+, A-, B- e B+.

Os interessados em realizar doação de sangue precisam ter em mãos documento oficial com foto, se alimentar bem antes de doar, possuir mais de 55 quilos, ter idade entre 16 e 69 anos, entre outros critérios. Mais informações podem ser conferidas no site.

O Hemosul permite ao doador se programar para fazer a doação. Os agendamentos podem ser feitos pelos telefones (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316.

O endereço é Avenida Fernando Correa da Costa, n° 1304 no Centro de Campo Grande.