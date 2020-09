Heber Xavier renuncia presidência da Santa Casa de CG

Tamanho do texto

Divulgação/Santa Casa José de Oliveira Souza

Divulgação/Santa Casa Heber Xavier

Nesta sexta-feira (25) Heber Xavier e José de Oliveira Souza apresentaram as cartas de renúncia da presidência e da diretoria-adjunta financeira, respectivamente. O novo presidente da Santa Casa é Heitor Freire, que ocupava o cargo de vice-presidente.

Heber explicou em sua carta “Nesta oportunidade, tenho gratidão pelas Graças Divinas que o Pai Celestial e Criador do Universo perfilhou neste período no qual estive à frente da Administração desta secular instituição de caridade e prestadora de relevantes serviços de saúde à sociedade deste Estado, do Brasil e da América Latina”.

José de Oliveira Souza, o diretor de finanças também não contou os motivos que o levou a pedir demissão.