Governo do Estado afirma que hospital regional será entregue neste mês

Governo do Estado anuncia que a obra de construção do esperado que do Hospital Regional de Três Lagoas, está na fase final e deve ser concluída no próximo dia 28 deste mês de junho.

O Governo estuda o modelo de gestão da unidade e planeja a aquisição de equipamentos. O hospital será de grande serventia ao combate do COVID-19 a região.

Sem perder o fôlego dos investimentos na reestruturação da rede hospitalar, o Estado segue aplicando dinheiro em obras de construção, reforma e ampliação de prédios hospitalares.

Divulgação A construção foi realizada em um terreno de 26.466,28 m², com o prédio de 15.687,00 m²

“Estamos melhorando as estruturas dos hospitais e equipando os polos regionais, com mais leitos e aparelhos para exames complexos, tudo para modernizar os serviços e ampliar o atendimento às pessoas. Com diálogo frequente com os prefeitos e lideranças de cada região, definimos a melhor política pública para a saúde de Mato Grosso do Sul”, destaca o governador Reinaldo Azambuja.

Outro exemplo de investimento é em Dourados, que a edificação do prédio está no início e tem previsão de conclusão no segundo semestre de 2021, conforme governador.