Governador retorna às atividades presenciais

Portal MS Governador Reinaldo Azambuja

Nesta segunda-feira (28) o Governador Reinaldo Azambuja, retornou aos trabalhos, após cumprir quarentena por ter sido diagnóstico positivo de Covid-19.

Em nota publicada pelo Reinaldo, ele agradece as orações, ‘’Após permanecer em quarentena por conta do diagnóstico da Covid-19, retomo hoje as atividades presenciais no Governo do Estado. Agradeço a todas as orações e mensagens enviadas durante o período. Que Deus abençoe cada um de vocês! ”

No dia 17 de setembro o governo comunicou sobre a contaminação e afastamento do Governador. Durante a recuperação, ele teve sentimentos leves.