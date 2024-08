Procon na Rua oferece atendimento gratuito no Parque do Lageado neste sábado

Fernanda Oliveira

Capital News



Kleber Clajus/Arquivo Procon

Kleber Clajus/Arquivo

Procon

Os moradores da região do Parque do Lageado terão a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre seus direitos como consumidores e registrar reclamações durante a ação do Procon na Rua, no sábado (24). O atendimento acontecerá das 8h às 13h, na Escola Municipal Tomaz Ghirardelli, como parte do ‘Mutirão Todos em Ação’. Esta iniciativa permite que os consumidores recebam orientação e façam denúncias diretamente com a Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS).

Para receber atendimento, é necessário que os consumidores levem documentos originais de identificação com foto e comprovantes relacionados à sua relação de consumo, como contratos, comprovantes de pagamento ou boletos. A van do Procon na Rua estará posicionada na escola localizada na Rua Lúcia dos Santos, nº 386, no Parque do Lageado. Além dos serviços do Procon, o evento também oferecerá atualização de cadastro em programas sociais, acesso à tarifa social de energia elétrica, água e esgoto, oferta de vagas de emprego e serviços de saúde.

A ação conta com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, da Prefeitura de Campo Grande, de instituições representativas de classe e da iniciativa privada. A iniciativa busca facilitar o acesso dos cidadãos a serviços essenciais e à proteção de seus direitos, promovendo um ambiente de cidadania e bem-estar para a comunidade local.

Para garantir que sua reclamação seja registrada no evento, em plataformas digitais ou em uma das unidades do Procon/MS, é importante seguir as exigências estabelecidas pelo Decreto Estadual 15.647/2021 e pela Resolução Setas 127/2013. Além dos documentos de identificação e comprovante de residência, é necessário apresentar detalhes da relação de consumo com a empresa envolvida.