Hildebrando Campestrini será homenageado pela sua importância para Mato Grosso do Sul

Hildebrando Campestrini será homenageado pela na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e no Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira, 29 de agosto.

A atividade é presencial, a entrada é franca e o traje, esporte. Os acadêmicos Lenilde Ramos, Samuel Xavier Medeiros e Sergio Cruz serão os apresentadores das leituras e conversas sobre a vida e obra de Campestrini, cujas atividades tiveram enorme importância na vida cultural sul-mato-grossense.

Os Chás e Rodas Acadêmicas neste ano de 2024 envolvem parceria entre a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul pela Fundação de Cultura do Estado, tendo a participação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - com o “Música Erudita e suas Fronteiras”, realizado em parceria pelas ASL e a UFMS dentro do projeto “Movimento Concerto” - e da Confraria Sociartista - com o projeto conjunto “Arte na Academia”, apresentando exposições de artes visuais -. Após a palestra, na confraternização, haverá ainda participação instrumental de Guto Colato, em violão-guitarra-bandolim.

Participantes desta Roda, os imortais Lenilde Ramos, Samuel Medeiros e Sergio Cruz estudaram e pesquisaram por semanas a vida e obra Hildebrando Campestrini para apresentação de sua trajetória de vida e sua importância na ASL e no Mato Grosso do Sul.

A vertente “Música Erudita e suas Fronteiras”, projeto em parceria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS com a ASL, dentro do Movimento Concerto, terá este mês a participação de Artur Rzigoski Manhães. Natural de Campo Grande, participou do Festival Internacional de Violão na UFMS em 2023 e 2024. Recentemente, realizou dois recitais de peças solo e duo, com o irmão. Irá interpretar de Abel Carlevaro, três microestudios: “Nos 03, 06 e 11”; de Roland Fyens, “Tango en Skai”; e de Dilermando Reis, “Xodó da baiana”.

Após a Roda de leituras e conversas, na confraternização no foyeur da Academia haverá apresentação instumental do músico, compositor, intérprete, escritor, harmonizador, arranjador e professor de música Guto Colato. Através de violão 6 e/ou 7 cordas, guitarra elétrica e/ou bandolim, conecta o espectador às melodias pelas diferentes sonoridades em sessões/compassos musicais também através da criação/improvisação espontânea.

Realizados no auditório da ASL, na rua 14 de julho, 4653, os Chás Acadêmicos e as Rodas Acadêmicas de 2024 têm suas apresentações de março a novembro, sempre nas últimas quintas-feiras de cada mês.

Serviço

Roda Acadêmica da ASL

“Hildebrando Campestrini”

Dia 29 de agosto de 2024, às 19h30min

(Com os projetos “Música Erudita e suas Fronteiras”, com a

UFMS; e “Arte na Academia”, com a Confraria Sociartista)

Auditório da ASL, Rua 14 de Julho, nº 4653

(Altos do São Francisco)

Entrada franca, evento presencial, traje esporte