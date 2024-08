Campo Grande 125 Anos: Confira o abre e fecha dos órgãos públicos estaduais

Fernanda Oliveira

Campo Grande celebra seus 125 anos na próxima segunda-feira (26) com um final de semana prolongado, oferecendo à população um feriado municipal. Os órgãos públicos estaduais na capital de Mato Grosso do Sul funcionarão normalmente até sexta-feira (23) e retomarão o atendimento regular na terça-feira (27). Confira os detalhes sobre o funcionamento das instituições durante o feriado.

Hemosul

Na próxima segunda-feira (26), as unidades do Hemosul em Campo Grande estarão todas fechadas em comemoração ao aniversário da capital. O funcionamento volta ao normal na terça-feira (27) e, no sábado (31), o atendimento ocorrerá integralmente no Hemosul Coordenador, localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, n° 1304.

O funcionamento das demais unidades disponíveis em Mato Grosso do Sul está disponível no site do órgão, com os dias e horários especificados.

Bioparque Pantanal

Como de costume, o Bioparque Pantanal não abrirá na segunda-feira (26) devido não só ao aniversário de Campo Grande, mas também à manutenção interna que ocorre semanalmente. As visitas voltam ao horário regular na terça-feira (27), das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, e devem ser agendadas previamente pelo site oficial do local.

Detran

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) informa que não haverá atendimento ao público nas agências de todo o Estado na próxima segunda-feira (26). Por isso, para o cidadão que necessitar de atendimento presencial, a recomendação é que busque atendimento até sexta-feira (23).

As unidades retornam normalmente na terça-feira (27). O órgão reforça que 95% dos seus serviços estão disponíveis na plataforma Meu Detran e no aplicativo Detran MS, como emissão de guias para a regularização de veículos e solicitação de emplacamento do primeiro veículo.

Funtrab

A Funtrab é um órgão público estadual que não trabalha com plantões de atendimento, por isso o órgão informa que, seguindo o decreto municipal, não haverá atendimento na segunda-feira (26). O funcionamento retorna ao normal na terça-feira (27).

Casa da Saúde

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que a Casa da Saúde não terá atendimento ao público na segunda-feira (26) em período integral devido ao feriado de Santo Antônio. O órgão retorna com o atendimento normal na terça-feira (27). A SES orienta que a população retire seus medicamentos até sexta-feira (23).

Supermercados e Shopping

Os supermercados terão funcionamento normal, sem alterações nos seus horários, segundo a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS).

Shopping Campo Grande: o local segue com seu horário de funcionamento normal, das 10h às 22h;

Shopping Norte Sul Plaza: horário normal de funcionamento, das 10h às 22h;

Shopping Bosque dos Ipês: horário normal de funcionamento, das 10h às 22h;

Pátio Central Shopping: irá funcionar das 9h às 16h.

Mercadão Municipal

Funciona normalmente pela manhã a parti das 6h30, com fechamento ao meio-dia.

Camelódromo

Não abre na segunda-feira (26) e volta a funcionar normalmente na terça-feira (27).

Bancos

As agências bancárias não abrem para atendimento ao público. Voltam a funcionar no próximo dia útil, terça-feira (27).

Feira Central

O local não vai abrir as portas no aniversário de Campo Grande.

Parque das Nações Indígenas

Funciona em horário normal, das 06h as 22h.

Segurança

Somente a Depac-Centro, Depac-Cepol, Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e o 4º DP estarão abertos no feriado. Segue abaixo os endereços:

Depac-Centro – Rua Padre João Crippa, 1.581 – (67) 3312-5700

Depac-Cepol – Rua Soldado-Policia Militar Reinaldo de Andrade, 167 – Tiradentes – (67) 3318-9000

Deam – Rua Brasília, 85 – Jardim Imá – (67) 2020-1300

4ª DP - Rua Barreiras, 748 – Moreninha II