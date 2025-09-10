Barranco desaba e jovem de 22 anos morre em escavação no Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

Barranco de vala de 3 metros cedeu enquanto ele trabalhava

Um jovem de 22 anos, identificado como Jeferson Moisés de Souza Silva, morreu soterrado na última terça-feira (9) durante uma obra de escavação no município de Selvíria, a 400 km de Campo Grande. O acidente ocorreu quando parte do barranco de uma vala de aproximadamente 3 metros desabou.

Segundo testemunhas, Jeferson estava dentro da vala no momento do desabamento. Um segundo trabalhador, que também atuava na escavação, foi resgatado com vida e levado ao Hospital de Selvíria. Seu estado de saúde não foi divulgado até o momento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou grande movimentação no local. “Uma das vítimas já havia sido retirada por populares. A outra foi localizada cerca de 15 minutos após o início das buscas, com apoio de retroescavadeira e ferramentas manuais”, informou a corporação.

A Prefeitura de Selvíria decretou luto oficial por um dia e lamentou a tragédia. “Jeferson será lembrado por sua dedicação, honradez e exemplo de caráter”, declarou em nota o prefeito Jaime Soares Ferreira. O jovem era filho de uma servidora municipal.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento. O município também decretou ponto facultativo nas repartições públicas nesta quarta-feira (10), em respeito à família da vítima. As autoridades devem apurar as causas do acidente.



