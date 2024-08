Ação humanitária da Defesa Civil do Mato Grosso do Sul leva assistência a famílias no Pantanal

Vivianne Nunes

Capital News



Divulgação/Defesa Civil ..

Divulgação/Defesa Civil

..

Duas frentes de atuação da Defesa Civil do Estado no Pantanal Sul-Mato-Grossense têm atendido 230 famílias nas regiões do Alto Taquari e Alto Paraguai desde o último domingo (24), com pelo menos 30 profissionais empenhados nas ações. As informações são do coordenador adjunto do órgão, Coronel Artêmison Monteiro de Barros e segundo ele, está focada famílias atingidas direta ou indiretamente pelos incêndios florestais e também pela situação de seca pela qual o Pantanal tem passado.

“Estamos atuando na região do Pantanal e do cerrado com ações humanitárias de apoio aos ribeirinhos, entregando cestas básicas, água mineral, levando assistência médica, social e psicológica a todos”, afirmou.

Divulgação/Defesa Civil ..

As equipes estão no local em outras ações de combate a incêndios florestais há pelo menos 150 dias, sendo que no dia 24 de junho o governo federal decretou situação de emergência para a região do Pantanal, especificamente para os municípios atingidos pelas chamas.

O decreto tem prazo de 180 dias e autorizou os órgãos estaduais a atuarem sob a coordenação da Defesa Civil do Estado, em ações que envolvem resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução. Com isso, foram liberados recursos da ordem de R$ 13,4 milhões que estão sendo utilizados já nestas ações humanitárias também.

A logística, segundo o coronel, não é das mais fáceis, haja vista a situação do terreno e até em função de localidades bem mais afastadas e isoladas. Segundo relatos, em uma das viagens em caminhos areados, um percurso que seria simples, de apenas 60 quilômetros, foi executado em mais de quatro horas e meia. Desafios que as equipes devem continuar enfrentando até o mês de novembro, em função de um clima bem mais seco para a região.

Divulgação/Defesa Civil ..

As condições climáticas atuais têm favorecido consideravelmente o surgimento de focos de calor e novos incêndios na região do Pantanal. Enquanto no ano passado todo foram observados 288 focos de calor na região, este ano o número registrado já chega a 6.026, o que representa um índice assustador de 4.670,3% a mais e, 2024, mesmo antes do término dos doze meses.

Ainda conforme informações da Defesa Civil do Estado, as cidades de Corumbá, Aquidauana e Miranda concentram 93,1% dos focos de calor do Pantanal.

Equipes do Corpo de Bombeiros está em atuação na região desde o dia 2 de abril e já foram empregados um efetivo de 839 bombeiros nas ações de prevenção, preparação e combate aos incêndios florestais na Operação Pantanal 2024.

Relatos

Divulgação/Defesa Civil ..

O lavrador Alexandre da Costa, morador da região do Pantanal onde as ações estão acontecendo, disse em entrevista a própria Defesa Civil que água recebida foi muito bem-vinda: “Á água do poço aí não é muito boa não, a gente bebe quando não tem outro jeito”, afirmou.

A moradora Viviane Soares lembra que a família chegou a sofrer muito por causa da fumaça. “Esses dias botou eu e minha família para correr de casa”, desabafou em meio a um relato que nem parece real, levando em conta que estamos falando da maior planície alagada do mundo, “água não tem nem no rio, só a do poço mesmo que a gente toma”.

Divulgação/Defesa Civil ..

Previsão do Tempo

Enquanto isso, a previsão do tempo não trás expectativas positivas para a incidência de chuvas na região com temperaturas que podem atingir os 40º C na região pantaneira.

A previsão da probabilidade de fogo para os próximos meses até outubro indica nível de alerta.