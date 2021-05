Fundação Manoel de Barros lança 5º Concurso de Redação

Divulgação/Assessoria Concurso de 2018

Fundação Manoel de Barros (FMB) convida estudantes do último ano do Ensino Médio da rede estadual de ensino a usarem suas palavras para compor redações, inspirados nas obras e linguagem do nosso eterno poeta pantaneiro Manoel de Barros, no ´5º Concurso de Redação – Um Passeio com Manoel´.



Estudantes classificados do 1º ao 3º lugar receberão bolsas de estudos na modalidade presencial na Uniderp, sendo bolsa de 100% para o primeiro colocado, 70% para o segundo e 50% para o terceiro. Os vencedores poderão escolher entre os cursos de graduação conforme o regulamento do Concurso, entre as opções estão: Direito, Engenharia Civil, Agronomia, Enfermagem, Administração, Ciência da Computação, Educação Física, entre outros.



“Com a premiação e com a forma como o Concurso é realizado, nós mostramos para o jovem que ele é capaz, ele concorre com 4, 5 mil jovens, depois selecionamos as 40 melhores redações. Então, o jovem percebe que ele é capaz de realizar seus sonhos e, um dos seus sonhos, pode ser o Ensino Superior. Vamos premiar os três primeiros colocados com bolsas de estudo na Uniderp, dando a oportunidade para o jovem ingressar no Ensino Superior e realmente ter a sua vida transformada pela Educação”, destaca Marcos Henrique Marques, diretor da FMB.



Além de incentivar o conhecimento acerca da obra de Manoel de Barros, o Concurso busca estimular o interesse à prática da escrita com intuito de desenvolver habilidades de redigir e promover o interesse pela leitura dos estudantes. Conforme a assessoria, a iniciativa é voltada para alunos matriculados nas escolas públicas de Campo Grande, Dourados, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Terenos.



A prova será realizada entre os dias 16 e 31 de agosto nas escolas estaduais participantes. Entre 15 de setembro e 08 de outubro, a Comissão Organizadora da Fundação Manoel de Barros corrigirá as redações e selecionará as 40 melhores. Ainda dentro desse período, a Comissão Julgadora (formada por professores graduados em Letras e representantes da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e da Secretaria de Estado de Educação), selecionará entre as 40 redações, as 10 melhores. A premiação está prevista para 20 de outubro de 2021, na Fundação Manoel de Barros, com a participação dos 40 alunos autores selecionados.



Serviço

Mais informações sobre o ´5º Concurso de Redação – Um Passeio com Manoel´ pelo telefone (67) 3384-8042.