Fumacê passa em quatro bairros nesta sexta

Tamanho do texto

Quatro equipes do Fumacê estarão em diferentes bairros da cidade nesta sexta-feira (17) para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti. Os carros passarão pelos bairros Aero Rancho, Guanandi, Rita Vieira e Universitário. Veículos de borrifação transitarão das 16h às 22h. Em caso de chuvas ou fortes ventos, o serviço terá que ser suspenso, já que assim não há efetividade no lançamento do veneno para os mosquitos. Serão, ao todo, oito equipes circulando pela cidade, sendo cada uma em um bairro.