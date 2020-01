Foram empossados 25 conselheiros tutelares da Capital

Saul Schramm/ Portal MS A importância do trabalho desenvolvido pelos agentes escolhidos pela comunidade, foi destacada por Assis em discurso

Nesta sexta-feira (10) representando o Governo do Estado, o secretário especial de gestão política de Campo Grande, Carlos Alberto de Assis participou da posse dos novos membros dos Conselhos Tutelares da Capital. Foram empossados 25 conselheiros que vão atuar nas regiões: Sul, Norte, Centro, Bandeira e Lagoa, durante o quadriênio 2020/2023.

De acordo com assessoria, a importância do trabalho desenvolvido pelos agentes escolhidos pela comunidade, foi destacada por Assis em discurso. “Neste ano que o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) completa 30 anos, que os senhores tenham paciência, discernimento e conhecimento, para fazer valer as leis que protegem aquilo que nós pais temos de mais precioso na vida, e assim desempenhar a nobre função de proteger nossas crianças”, frisou.

A cerimônia de posse dos conselheiros contou com a presença da vice-prefeita, Adriane Lopes, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Celso José Santos; juíza da Vara da Infância, Juventude e do Idoso de Campo Grande, Katy Braun, Defensor Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Rodrigo Zoccal, vereadores, Betinho, Pastor Jeremias, Papy e Veterinário Francisco, entre outras autoridades.