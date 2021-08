Famílias da Cidade de Deus recebem novas moradias

Divulgação/PMCG Casas construídas em Bom Retiro

Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Campo Grande entrega neste domingo (01), mais 136 unidades habitacionais em Bom Retiro, a ação irá beneficiar as famílias que viviam em situação precária comunidade Cidade de Deus. O loteamento Bom Retiro está localizado na região norte da Capital.

Ao todo, serão entregues 90 moradias construídas em 2019, 23 finalizadas no ano passado e as 17 concluídas neste ano. De acordo com o Governo do Estado, oito imóveis consistem em casas geminadas, de duas unidades ligadas uma à outra, dividindo espaço proporcional no lote. As demais residências possuem área construída de 46,07m²; com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

Os investimentos estaduais integram o Programa de Substituição de Moradia Precária, ao todo foram cerca R$ 1,3 milhão em recursos aplicados num período de quatro anos.

A cerimônia contará com a participação do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), da diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez, e da diretora-presidente da Agência Municipal de Habitação de Assuntos Fundiários (Amhasf), Maria Helena Bughi, além de outras autoridades.

Diretora presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez destaca a importância da ação. “A expectativa é grande para entregar as chaves a essas famílias restantes, além de celebrar com todas a inauguração dos imóveis. A partir de amanhã (domingo), um novo momento se iniciará no Bom Retiro, onde pais e filhos terão mais dignidade e qualidade de vida, e a certeza de que tanto Estado quanto Município, estão tornando em realidade os pedidos destas pessoas”, ressaltou via assessoria.

De acordo com a Agehab, a finalização das obras estava prevista para o mês de dezembro, ou seja, houve antecipação de cinco meses na entrega, resultado do bom andamento das obras.

O Bom Retiro foi criado em 2016, com intuito de abrigar as famílias que residiam na extinta Comunidade Cidade de Deus, localizada no bairro Parque do Lageado, mediante um convênio com uma Organização Não Governamental (ONG), denominada Morhar Organização Social.