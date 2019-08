Famasul firmar parceria em Campanha de Vacinação do Rotary Club Campo Grande

Prevenção e a qualidade de vida da população estão entre as prioridades da Famasul e do Senar/MS, a exemplo dos programas Saúde do Homem e da Mulher Rural e o Pingo D’Água, que de janeiro até o momento registram mais de 9 mil pessoas atendidas”, a afirmação é do presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, que firmou na última sexta-feira (23), a parceria na “Campanha Mato Grosso do Sul e Rotary Club de Campo Grande Conectados pela Saúde Infantil”. A iniciativa que acontece em conjunto com o Governo de MS, mobiliza a população sobre a importância da imunização.

A ação acontece quando o Brasil celebra 30 anos sem a paralisia infantil e também, comemora os 80 anos do Rotary Club. “Temos o vínculo com a responsabilidade social e o comprometimento com a futura geração sul-mato-grossense por isso, firmamos o compromisso de participação na campanha e vamos falar ao maior número possível de pessoas sobre a importância da cobertura vacinal”, explicou Saito.

Para o Dr. Hélio Mandetta, médico ortopedista e traumatologista e integrante do Rotary na Capital, é preciso conscientizar as famílias. “A única forma de combater a entrada de doenças como sarampo, coqueluche, paralisia, caxumba, entre outros, é vacinando, que nada mais é do que criar elementos de imunidade no organismo das crianças. É preciso difundir informações verdadeiras sobre o assunto”.

Na prática, a campanha de vacinação acontece entre os dias 07 e 25 de outubro, período em que os pais e responsáveis poderão levar as crianças em pontos estratégicos para atualizar a carteira de vacinação.

Também participaram da reunião a integrante do Rotary Campo Grande, Ana Luzia Abrão e a diretora-técnica da Famasul, Mariana Urt.