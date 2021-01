Empresa de internet tem problemas no sistema e não avisa clientes

Tamanho do texto

Reprodução/internet Clientes demonstraram indignação com a falta de comunicação da empresa sobre o problema

Na tarde desta segunda-feira (11), a empresa de internet Lig10 em Campo Grande teve a indignação dos seus clientes repercutidas na sua página do Facebook. Segundo relatos dos clientes o sinal começou a apresentar falhas por volta das 14h, com isso, muitas pessoas tentaram entrar em contato com a central da empresa e não conseguiram atendimento. Em seguida dirigiram-se a rede social para demonstrar a sua indignação.

Conforme os relatos dos clientes na Rede Social, o problema tem se tornado rotineiro na empresa, muitos ainda indicam que “Não está chovendo, e mesmo assim a internet não funciona. Fibra óptica que não é fibra óptica”.

Outros clientes publicaram que “Estamos tentando contato com a central mas não conseguimos atendimento”, também destacam que “o descaso com os clientes em avisar que existe uma falha é comum. Porém, na hora de cobrar o pagamento da fatura, a insistência é intensa”.

Cerca de 40 minutos após as reclamações dos usuários, a empresa Lig 10 publicou em sua rede social que um problema na conexão foi identificado, e estaria sendo resolvido pelos técnicos de plantão. O prazo seria de 2 horas para a solução dos problemas.

Confira a nota na íntegra:

Boa tarde!

Identificamos o problema de conexão, é uma falha em nossa rede que já está sendo resolvida pelos nossos técnicos de plantão.

O prazo inicial é até 2 horas para resolver o problema, mas iremos fazer de tudo para voltar a sua conexão o quanto antes! Conte conosco, estamos trabalhando para melhor lhe atender!

Agradecemos a compreensão.