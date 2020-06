Em meio a pandemia, Campo Grande aceita recomendação do MPMS

Em meio a uma pandemia Campo Grande acatou as recomendações do o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio da Promotora de Justiça Filomena Aparecida Depolito Fluminhan, expedir Recomendação. Entre as medidas está a suspensão das atividades do Terminal Rodoviário da Capital, a partir desta sexta-feira (5/6), como forma de coibir a disseminação descontrolada do novo coronavírus (COVID-19).

Com a adoção da medida, o Prefeito, Marquinhos Trad (PSD), na tarde da última terça-feira (2/6), afirmou que voltaria a fechar a rodoviária, a qual vinha operando apenas no transporte intermunicipal, por conta do avanço do coronavírus.

Ficou estabelecido que o Município de Campo Grande instalasse barreiras sanitárias no Terminal Rodoviário de Campo Grande e suspendesse as atividades de transporte enquanto estas não estiverem devidamente instaladas, bem como instituísse plantão 24h para a vigilância sanitária, a fim de verificar as condições de saúde, triagem e orientações aos viajantes provenientes de regiões com casos confirmados da Covid-19, segundo o MPMS. O decreto ainda relata que os proprietários de veículos de transporte rodoviários que ignorarem a medida poderão responder a sanções penais e administrativas. Além disso, os veículos poderão ser apreendidos e a concessionária ter a outorga onerosa do serviço rescindida.