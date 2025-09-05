Curso de italiano para iniciantes é oferecido pela primeira vez na UFMS

Viviane Freitas

Capital News



Deurico/Capital News Campus da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)

Deurico/Capital News

Campus da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) está oferecendo, pela primeira vez, vagas para um curso gratuito de italiano para iniciantes, além de um clube de conversação destinado a quem já possui conhecimento no idioma. As inscrições podem ser feitas até 14 de setembro por estudantes, servidores, colaboradores e pela comunidade externa, através do link disponibilizado pela universidade.

O curso será oferecido em dois formatos: presencial, às segundas e quartas-feiras, das 17h30 às 19h, e a distância, às terças e quintas-feiras, no mesmo horário. São 50 vagas para cada formato, totalizando 100 vagas. O critério de seleção para os estudantes de graduação será a média geral de aproveitamento, enquanto os pós-graduandos serão classificados com base nas disciplinas cursadas com notas A ou B. Já os servidores serão selecionados conforme o tempo de serviço na UFMS.

O clube de conversação será realizado em dois horários: às terças-feiras, das 19h30 às 21h, de forma on-line, e às quartas-feiras, no mesmo horário, no formato presencial. Para o formato on-line, não há limite de vagas, enquanto para o presencial serão 50 vagas disponíveis. As aulas começam no dia 22 de setembro.

O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 16 de setembro, e o resultado final será publicado no dia 18. "O curso e o clube de conversação são gratuitos e abertos à comunidade", destacou a universidade.