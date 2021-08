Durante o mês do aniversário de CG, serão entregues mais de 700 unidades habitacionais

Divulgação/PMCG

No dia 26 de agosto Campo Grande completa 122 anos, e o mês de aniversário será comemorado com a entrega e lançamento de obras estratégicas do Reviva Mais Campo Grande, elaborado para que a cidade continue avançando.

As agendas do mês de agosto serão divulgadas diariamente no site da Prefeitura. No próximo dia 16, o calendário de lançamento e entrega das principais obras de aniversário de Campo Grande será detalhado durante evento anunciado nos próximos dias.

O calendário de eventos inclui a entrega de mais de 700 unidades habitacionais, uma nova Escola Municipal de Educação Infantil, recapeamento, pavimentação e obras que atenderão a todos os setores da nossa cidade.

“A Prefeitura está empenhada em reviver Campo Grande. Estamos enfrentando um momento muito difícil, mas com a ajuda de Deus e muito trabalho, acreditamos que em breve venceremos esta pandemia. Teremos um mês com lançamento e entrega de obras estratégicas. Tudo com regras de biossegurança: distanciamento, álcool, gel, máscara. Uma continuidade do que já estamos fazendo: cuidando da saúde da nossa gente e, ao mesmo tempo, trabalhando para que a nossa cidade continue avançando”, explica o prefeito Marquinhos Trad.

Neste domingo (1º), às 9 horas, a Prefeitura entrega as últimas casas do Programa Ação Casa Pronta, no Bom Retiro. Será o primeiro evento em comemoração aos 122 anos de Campo Grande. Na ocasião, serão entregues as últimas moradias, de um total de 136 novos lares para famílias que hoje vivem dignamente.

“O projeto ofereceu capacitação e moradia digna a famílias que moravam em barracas de lona, a mercê de chuva e frio, na ocupação conhecida como Cidade de Deus. Oferecemos capacitação e os moradores têm, agora, um lugar digno para morar e uma profissão. Juntos, conseguimos tornar esse sonho de quase toda família, uma realidade”, ressalta Marquinhos.

De acordo com a assessoria, na primeira semana de comemoração está prevista a inauguração de novas escolas públicas de futebol; entrega de materiais esportivos; de academias ao ar livre; sorteio da ordem dos interessados em apartamentos do centro; exposições e uma série de eventos em comemoração aos 122 anos da Cidade Morena.