Durante feriado 1ª, 2ª E 3ª estarão disponível

Divulgação/Sejusp

Haverá a antecipação do feriado do Dia do Servidor Público e mais de vinte pontos de vacinação estarão abertos oferecendo todas as doses contra Covid-19, nesta sexta-feira (08).

Os 23 pontos de vacinação estarão abertos das 7h30 às 17h sem intervalo, ou seja, mesmo quem estará trabalhando poderá procurar qualquer um destes locais para receber a dose mesmo no intervalo do horário do almoço.

Poderão receber a dose de reforço os profissionais de saúde com 18 anos ou mais que tenham tomado a segunda dose até o dia 07 de abril. Esta dose também estará disponível para idosos com 60 anos ou mais que receberam a D2 até o dia 04 de junho e quem possui imunocomprometimento grave e tomou a segunda dose há pelo menos 28 dias.

As segundas doses também serão aplicadas, conforme o calendário. Quem recebeu a dose de Astrazeneca-Oxford-Fiocruz até o dia 07 de agosto poderá concluir o ciclo vacinal, assim como quem tomou Coronavac-Sinovac-Butantan até 16 de setembro e a Comirnaty-Pfizer até o dia 17 do mesmo mês.

“A aplicação das doses será feita em um horário mais estendido do que a população está acostumada, dessa forma, todos terão tempo para se vacinar, até quem tem 12 anos ou mais e ainda não recebeu nenhuma dose”, explica o secretário municipal de saúde José Mauro Filho.

Onde se vacinar ?

Drive-thru Albano Franco – 07h30 às 17h

Drive-Thru Ayrton Senna – 07h30 às 17h

Drive-Thru UCDB – 7h30 às 17h

Seleta –12h às 16h45

Unidades de saúde –13h às 16h45

Lagoa

USF Oliveira

USF Batistão

USF Coophavila

Segredo

UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

Imbirussu

USF Silvia Regina

USF Albino Coimbra

UBS Lar do Trabalhador

Bandeira

USF Itamaracá

USF Moreninha

UBS Universitário

Prosa

USF Noroeste

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto

Anhanduizinho

UBS Jockey Club

UBS Dona Neta

C.F Iracy Coelho

USF Los Angeles