Dono de sítio é multado por incêndio em vegetação

Divulgação/PMA Área foi medida por meio de GPS

Policiais Militares Ambientais (PMA) de Coxim realizaram fiscalização ambiental em um sítio, localizado junto ao perímetro urbano do bairro Previsul e constataram que o proprietário fez uso de fogo ilegalmente. O autor de 53 anos, havia realizado uma limpeza da área de pastagem e amontoado a vegetação de arbustos e galhadas em 12 leiras e incendiado o material sem ter a autorização ambiental.



A área foi aferida com uso de GPS e perfez 9,3 hectares, nesta quarta-feira (18). O infrator foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1,5 mil pela infração ambiental cometida. Ele também poderá responder por crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora sem autorização ambiental, com pena de um a seis meses de detenção.