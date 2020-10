Domingão pode chegar a 43°C

Saul Schramm / Portal MS Na Capital, o tempo permanece com baixa umidade do ar.

O domingo (4) deve manter as condições de temperaturas elevadíssimas, ar seco e quente em todo Mato Grosso do Sul. O sol brilha forte durante todo dia, que será de céu claro a parcialmente nublado e sem expectativa de chuva.

A umidade relativa do ar fica muito baixa à tarde, considerado estado de alerta com tendência a emergência segundo a Organização Mundial de Saúde. A variação na umidade relativa do ar está estimada entre 50% a 10%, podendo ter picos abaixo de 10%, especialmente nas regiões noroeste norte, bolsão e central.

Nesse nível crítico de umidade do ar, recomenda-se ingerir bastante líquido, evitar atividades físicas, evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante corporal e umectar ambientes com umidificadores, bacia com agua ou toalhas molhadas. De acordo com assessoria, os cuidados com a saúde incluem não atear fogo em terrenos baldios e não jogar bitucas de cigarro na natureza.

Vento fraco a moderado em todas as regiões com rajadas. Temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 22°C a 43°C e na Capital a variação está estimada em 26°C a 41°C.