Defesa Civil alerta população sobre chuvas intensas e temporais no Estado

Anderson Ramos/Capital News Alerta de temporais na quarta-feira

Nesta quarta-feira, 06 de Outubro, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil faz alerta sobre as chuvas intensas em Mato Grosso do Sul. O aviso recomenda que em caso de rajadas de vento, o indivíduo não deve se abrigar debaixo de árvores pois há risco de queda e descargas elétricas.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 45 municípios sul-mato-grossenses estão no mapa laranja que alerta para chuva com acumulados entre 50 a 100 mm, rajadas de vento com intensidade entre 60-100 km/h e queda de granizo.

Entre as orientações, há risco de corte de energia elétrica, estragos nas plantações, queda de árvores e de alagamentos. Além disso, é orientado que a população não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e, quando possível, desligar aparelhos eletrônicos e quadro geral de energia.

Divulgação/Portal MS Mapa de alertas do Inmet desta quarta-feira

Os municípios que estão no foco do aviso laranja relacionado aos temporais são: Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

O restante do Estado está no alerta amarelo para chuva de até 50 mm, ventos intensos entre 40-60 km/h, e eventual queda de granizo.

Alertas Defesa Civil – A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Mato Grosso do Sul conta com um serviço de SMS que dispara alertas diversos para o cidadão cadastrado.

O serviço é oferecido gratuitamente é uma ferramenta importante pois os alertas vêm com orientações. Para aderir ao sistema, o cidadão deve enviar mensagem de texto para o número 40199 com o CEP da residência.

A partir do cadastramento, o telefone e o endereço são automaticamente incluídos na lista de envio dos alertas sempre que houver risco de desastres naturais na região indicada.

Vale ressaltar que a ferramenta não se trata de previsão do tempo, mas de alertas que serão enviados sempre que houver situação que requeira atenção especial ou medidas preventivas.