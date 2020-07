Decreto suspende aulas e exames no Detran da Capital

Divulgação Detran-MS Campo Grande

Seguindo o decreto municipal que suspende atividades não essenciais nos sábados e domingos como medida para conter o avanço do novo coronavírus, aulas e exames presenciais realizados aos fins de semana pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) em Campo Grande estão suspensos até o dia 31 de julho

A medida afeta as aulas e exames de direção veicular, além dos cursos de reciclagem para condutor infrator e atualização de instrutor de trânsito. Segundo a assessoria o Detran ressalta que os exames continuam sendo realizados com toda a segurança, como uso de máscara, higienização do veículo a cada aluno e disponibilização de álcool 70 no interior do veículo. Já as aulas teóricas são realizadas com número reduzido dos alunos, distanciamento das carteiras e álcool em gel nas salas de aula.