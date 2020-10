Crea-MS tem a primeira presidente mulher

Sato Comunicação Engenheira Vania

Com 1.136 votos, no dia 1º de outubro de 2020, Vânia Mello foi eleita presidente da entidade que representa cerca de 10 mil profissionais no Estado.Desde a criação do Conselho em 1979, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS (Crea-MS) nunca teve uma mulher na presidência.

Foram 2.076 votos sendo 2.059 válidos. A primeira mulher eleita presidente do Crea-MS teve 55% dos votos. Para ela, a vitória significa o início de um árduo trabalho. “A responsabilidade de cada voto foi triplicada, afinal estamos saindo de um processo pandêmico, quando os profissionais estão retomando suas atividades. Além disso, a eleição foi adiada em três momentos e, por fim, o profissional não é obrigado a votar. Quem veio foi porque realmente quis valer seu direito e depositar a confiança em cada candidato”, comentou.

Segundo assessoria, a engenheira agrimensora Vânia Mello quer iniciar seu trabalho imediatamente. A posse acontece em 2021, mas a nova presidente quer que o período de transição seja o mais tranquilo possível. “Começo o mandato já implantando projetos importantes, que colaborem para o desenvolvimento da profissão e dos profissionais. Desde o início da minha campanha, sustentei que faria um Crea-MS para todos os profissionais das engenharias, agronomia e geociências e é isso que quero fazer”, frisou a nova presidente.

Apesar da campanha ter sido mais longa que o previsto, sendo prolongada de dois para seis meses, os candidatos focaram em propostas para o fortalecimento da categoria. “Gostaria de agradecer aos meus concorrentes que, durante o período eleitoral, agiram com ética, coerência e decência, mostrando efetivamente projetos e novas ideias ao nosso segmento. Espero que, desde já, possamos unir forças para desempenharmos nossas funções com eficiência”, destaca.